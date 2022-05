Ucraina. Lukashenko difende “il fratello maggiore” Putin. “Non può perdere questa guerra”

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente autoritario della Bielorussia Alexander Lukashenko ha difeso l’invasione russa dell’Ucraina in un’intervista giovedì all’Associated Press, ma ha detto che non si aspettava che il conflitto di 10 settimane “si trascinasse avanti in questo modo”.

Ha anche parlato contro l’uso di armi nucleari in Ucraina, ma non direbbe se il presidente russo Vladimir Putin avesse intenzione di lanciare un attacco del genere.

Lukashenko ha detto che Mosca, che ha lanciato l’invasione dell’Ucraina il 24 febbraio – in parte dal suo territorio – ha dovuto agire perché Kiev stava “provocando la Russia”.

“Ma non sono abbastanza immerso in questo problema per dire se va secondo i piani, come dicono i russi, o come lo sento io”, ha detto in un’intervista di quasi 90 minuti al Palazzo dell’Indipendenza a Minsk. “Voglio sottolineare ancora una volta: sento che questa operazione si è trascinata”.

Il sostegno di Lukashenko alla guerra ha suscitato critiche e sanzioni internazionali contro Minsk. Alcune truppe russe sono state inviate dal territorio bielorusso in Ucraina e Lukashenko ha pubblicamente sostenuto il suo alleato di lunga data, che ha pompato miliardi di dollari per sostenere la sua economia in stile sovietico, controllata dallo stato, con energia e prestiti a basso costo.

Lukashenko ha detto che lui e il suo paese sono per la pace e hanno ripetutamente chiesto la fine della “guerra” – un termine che il Cremlino si rifiuta di usare, definendo invece l’invasione una “operazione militare speciale”.

“Non accettiamo categoricamente nessuna guerra. Abbiamo fatto e stiamo facendo tutto adesso perché non ci sia una guerra. Grazie., ha detto.

Lukashenko ha affermato che l’uso di armi nucleari in Ucraina era “inaccettabile perché è proprio accanto a noi – non siamo dall’altra parte dell’oceano come gli Stati Uniti”.

“È anche inaccettabile perché potrebbe far cadere la nostra palla terrestre fuori dall’orbita verso chissà dove”, ha detto. “Se la Russia ne è capace o meno, è una domanda che devi porre alla leadership russa”.

La Russia “per definizione non può perdere questa guerra”, ha detto Lukashenko, sottolineando che la Bielorussia è l’unico Paese al fianco di Mosca, mentre “ben 50 stati hanno unito le forze” dalla parte dell’Ucraina.

Ha aggiunto che Putin non sta cercando un conflitto diretto con la NATO e l’Occidente dovrebbe assicurarsi che non accada.

“Molto probabilmente non vuole un confronto globale con la NATO. Usalo. Usalo e fai di tutto perché ciò non accada. Altrimenti, anche se Putin non lo vuole, i militari reagiranno”, ha avvertito il leader bielorusso.

Il 67enne Lukashenko ha definito Putin il suo “fratello maggiore” e ha affermato che il leader russo non ha “relazioni più strette, aperte o amichevoli con nessuno dei leader mondiali oltre al presidente della Bielorussia”.