Ucraina. Lupi (NCI): da Draghi grande rispetto per ruolo Parlamento

AgenPress. “Il ruolo del Parlamento è decisivo, fondamentale e il governo ha attuato quanto le Camere, in un decreto, hanno votato all’unanimità”. Maurizio Lupi, Presidente di Noi con l’Italia, nell’esprimere il sì alla relazione di Draghi, ha sottolineato come il Governo in questi mesi abbia agito sempre nel rispetto del mandato conferitogli dal Parlamento.

“Noi – ha detto Lupi rivolgendosi al Presidente Draghi – approveremo la sua relazione per coerenza con quanto noi stessi abbiamo deciso e votato in questa aula. Abbiamo aiutato l’aggredito a resistere all’aggressore, pena la sua cancellazione dalla cartina geografica. E contemporaneamente abbiamo deciso di attivare tutti i canali diplomatici possibili per convincere l’aggressore a desistere”.

Per Lupi “questa è la strada giusta. Aiutare qualcuno significa aiutarlo perché possa continuare a esistere e vivere”.