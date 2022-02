Ucraina. Macron, possibile accordo per evitare la guerra. Mosca vuole chiarire rapporti con Nato e Ue

“Dobbiamo proteggere i nostri fratelli europei proponendo un nuovo equilibrio in grado di preservare la loro sovranità e pace. Questo deve essere fatto rispettando la Russia e comprendendo i traumi contemporanei di questo grande popolo e grande nazione”.

“L’obiettivo geopolitico della Russia oggi chiaramente non è l’Ucraina, ma il chiarimento delle regole di coabitazione con la Nato e l’Ue. Il dialogo efficace e duraturo con la Russia – ha detto il presidente francese – non può né deve passare per l’indebolimento di qualche Stato europeo, qualunque esso sia. Assicurare e garantire la sicurezza dei Paesi baltici, della Polonia o della Romania è essenziale e rappresenta una precondizione”.

“La sicurezza e la sovranità dell’Ucraina o di qualunque altro Stato europeo – ha detto ancora Macron – non può essere oggetto di nessun compromesso, così come è legittimo che la Russia ponga la questione della propria sicurezza”.