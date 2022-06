Ucraina. Macron-Scholz-Draghi arrivati a Kiev. “Irpin, è luogo di distruzione ma anche speranza”

- Advertisement -

AgenPress – I leader dei tre paesi più grandi dell’Unione europea – Francia, Germania e Italia – sono arrivati ​​a Kiev giovedì mattina per un viaggio di alto profilo progettato per allentare le tensioni su ciò che i funzionari ucraini percepiscono come un tiepido sostegno nella loro lotta contro la Russia.

Il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il primo ministro italiano Mario Draghi si sono recati insieme in città su un treno speciale, partendo dalla Polonia nel cuore della notte.

Quasi per ricordare loro che stavano visitando un paese terrorizzato da un assalto non provocato, le sirene dei raid aerei sono suonate poco dopo l’arrivo dei tre leader al loro hotel nel centro di Kiev.

Sebbene tutti e tre i paesi abbiano promesso armi per aiutare la difesa dell’Ucraina contro la Russia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non ha nascosto il fatto che crede che non stiano facendo abbastanza.

Parlando con i giornalisti alla stazione ferroviaria di Kiev, Macron ha detto che i leader avrebbero visitato un “luogo di guerra dove sono stati commessi i massacri” e parlato con Zelensky.

Alla domanda se avesse un messaggio per gli ucraini, ha detto: “Un messaggio di unità europea rivolto agli uomini e alle donne ucraine, di sostegno per parlare sia del presente che del futuro perché le prossime settimane, sappiamo, saranno settimane molto difficili. Voglio essere al loro fianco e al loro fianco”.

Mario Draghi a Irpin si è fermato davanti a palazzi bombardati: “Avete il mondo dalla vostra parte”, ha detto alle autorità locali.

Qui i russi “hanno distrutto gli asili e i giardini di infanzia. Sarà ricostruito tutto. Hanno già iniziato. Sono già a uno stadio molto avanzato di valutazione”, detto Draghi ai giornalisti a margine della visita a Irpin. A chi gli chiedeva se ci vorrà un piano Marshall, Draghi ha risposto: “Ne parliamo dopo”.

“Qui è un luogo di distruzione ma anche di speranza. Molto di ciò che mi hanno detto riguarda il futuro e la ricostruzione. È un popolo che è stato riunito dalla guerra, che può fare cose che forse non avrebbe potuto fare prima della guerra”.