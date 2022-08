Ucraina. Mancano soldati, Putin sta reclutando detenuti, anche assassini. “Si offrono soldi, amnistia o grazia”

- Advertisement -

AgenPress – Ai detenuti vengono fatte promesse di libertà e ricchezza. Seguono telefonate frenetiche tra parenti e detenuti che soppesano l’offerta. Poi i prigionieri svaniscono, lasciando i loro cari a vagliare i rapporti sui feriti che arrivano negli ospedali.

Questa scena si sta svolgendo nelle comunità di detenuti in tutta la Russia. Con un esercito regolare ridotto al minimo dopo quasi sei mesi di una sanguinosa e disastrosa invasione dell’Ucraina, ci sono prove crescenti che il Cremlino sta facendo scelte brutte nella sua brutta guerra e reclutando prigionieri russi per combattere.

In un’indagine durata un mese, la CNN ha parlato con i detenuti coinvolti nel nuovo programma di reclutamento della Russia, insieme ai loro parenti e amici. Gli attivisti ritengono che centinaia di persone siano state avvicinate in dozzine di carceri in tutta la Russia, da assassini a criminali di droga. Alcuni sono stati persino prelevati dalla prigione in cui è detenuto un americano di alto profilo incarcerato in Russia, Paul Whelan.

Suo fratello David ha detto in una dichiarazione a luglio di aver sentito che dieci volontari avevano lasciato l’IK17 in Mordovia per la prima linea in Ucraina

Decine di messaggi di chat tra parenti, recensiti dalla CNN, descrivono in dettaglio le allettanti ricompense offerte per combattere in Ucraina, dove il rischio di morte è alto. Le ultime valutazioni occidentali suggeriscono che fino a 75.000 soldati russi sono stati uccisi o feriti dall’inizio dell’invasione (un’affermazione che il Cremlino ha negato).

Un prigioniero ha parlato con la CNN dalla sua cella angusta, un gatto che strisciava sui letti a castello e un ventilatore fissato sopra un vecchio televisore ha cercato di raffreddare l’aria tra le finestre pesantemente sbarrate. Incarcerato per più anni per reati di droga, ha parlato in condizione di anonimato utilizzando uno smartphone di contrabbando – abbastanza comune nel sistema carcerario russo – per delineare le condizioni offerte.

“Accetteranno assassini, ma non stupratori, pedofili, estremisti o terroristi”, ha detto. “Si offre l’amnistia o la grazia tra sei mesi. Qualcuno parla di 100.000 rubli al mese, altri 200.000. Tutto è diverso”. Ha detto che l’offerta è stata fatta quando uomini non identificati, ritenuti parte di una ditta di un appaltatore militare privato, sono entrati in prigione nella prima metà di luglio e che l’accettazione nel programma avrebbe portato a due settimane di addestramento nella regione di Rostov in Russia meridionale. Sebbene avesse due anni di servizio militare, ha detto che i reclutatori non sembravano insistere sull’esperienza militare. “Nel mio caso, se è reale, allora sono favorevole”, ha detto il prigioniero. “Può fare davvero la differenza per me: essere imprigionato per quasi un decennio, o uscire in sei mesi se sei fortunato. Ma questo è se sei fortunato. Voglio solo tornare a casa dai bambini il prima possibile Se questa opzione è possibile, perché no?” Il prigioniero ha detto che 50 detenuti erano già stati selezionati per il reclutamento e messi in quarantena nella prigione, ma aveva sentito che 400 avevano presentato domanda. Gli attivisti per i diritti umani che lavorano nel sistema carcerario russo hanno affermato dall’inizio di luglio di essere stati inondati di rapporti provenienti da tutta la Russia da parenti ansiosi, preoccupati per la sorte dei loro detenuti. “Nelle ultime tre settimane [a luglio], c’è una grande ondata di questo progetto per reclutare migliaia di prigionieri russi e mandarli in guerra”, ha detto Vladimir Osechkin, capo di Gulagu.net, un gruppo di difesa dei prigionieri. Osechkin ha detto che ad alcuni è stato promesso un compenso alle loro famiglie di cinque milioni di rubli ($ 82.000) in caso di morte, ma tutte le ricompense finanziarie potrebbero non essere mai onorate. “Non c’è garanzia, non c’è un vero contratto. È illegale”.