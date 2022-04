Ucraina. Maurizio Lupi (NCI): Costringere parti a sedersi a un tavolo

- Advertisement -

AgenPress. “Alzare continuamente lo scontro non ci aiuta. Europa e Stati Uniti fanno bene ad aiutare l’Ucraina a difendersi, ma poi arriva il momento in cui bisogna costringere i due a sedersi a un tavolo”.

Lo ha detto ad Agorà il presidente di Noi con l’Italia Maurizio Lupi, secondo il quale “Putin va isolato. Facendo tornare l’Europa protagonista nel Nord Africa, l’Italia nel Mediterraneo, riprendendo i rapporti con la Cina”. E ha spiegato: “I russi sono in Libia, i turchi in Siria. Nel Nord Africa ci sono 6.000 miliardi di metri cubi di gas”.



Per Lupi “l’Ucraina ha il diritto di difendersi da un aggressore. Io penso che le armi devono tacere ma devi comunque aiutare un popolo che soffre, quindi per raggiungere una tregua sono importanti anche la diplomazia, che non deve fermarsi, e le sanzioni”.