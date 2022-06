Ucraina. Medvedev: odio gli occidentali, sono contro la Russia, bastardi, imbranati. Voglio farli sparire

- Advertisement -

AgenPress – “Mi viene spesso chiesto perché i miei post su Telegram sono così duri. La risposta è che li odio. Sono bastardi e imbranati. Vogliono la nostra morte, quella della Russia. E finché sono vivo, farò di tutto per farli sparire”.

Lo ha scritto su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ed ex presidente della Federazione russa, Dmitry Medvedev, riferendosi a chi è contro la Russia.

- Advertisement -

Sull’embargo petrolifero graduale, l’ex presidente russo ha commentato che “non c’è modo di abbandonare immediatamente il nostro petrolio…”.

“Ora gli europei dovranno setacciare il mondo alla ricerca di materie prime della stessa qualità. In tal modo, dovranno affrontare una carenza di alcuni tipi di carburante, come il diesel, necessario per i camion e le attrezzature agricole. E sanno che dovranno ancora trovare schemi ‘grigi’ per ottenere le nostre materie prime, in qualche modo pagarle, aggirando le loro stesse idiote sanzioni. E questo nonostante i camionisti siano già in sciopero in Italia, Polonia e Ungheria e abbiano bloccato l’ingresso di auto straniere. Le autorità bastarde di Varsavia si sono rifiutate del tutto di fornire materie prime all’Ucraina”. Le sanzioni contro l’infrastruttura di regolamento russa (il National Settlement Depository), ha proseguito Medvedev, sono state imposte “per il gusto di gridare a gran voce: ‘L’obiettivo è stato raggiunto, c’è un default in Russia’. Questa è solo un’altra bugia. Non ci siamo mai rifiutati di pagare… E il settore degli investimenti subirà un duro colpo. Gli imbecilli europei nel loro zelo hanno dimostrato ancora una volta di considerare i propri cittadini, i propri affari, come nemici non meno dei russi”.

“Gli europei di talento possono introdurre il nuovo, come amano dire ora, 100.500esimo pacchetto di sanzioni. A giudicare da come funzionano le restrizioni e dove si sta dirigendo la situazione economica nell’Ue sullo sfondo di ridicole storie dell’orrore anti-russe, qualcosa è andato storto”.