Ucraina. Ministro difesa britannico, la Russia non ha intenzione di invadere. Tragiche conseguenze di tutti

AgenPress – “Abbiamo ascoltato chiaramente dal governo russo che non c’è intenzione di invadere l’Ucraina”. Lo ha detto oggi il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, dopo un colloquio a Mosca con l’omologo Serghei Shoigu. Wallace ha aggiunto di avere da parte sua raccolto “anche alcune delle preoccupazioni” di Mosca riguardo alla sua sicurezza e che Londra intende “fare di tutto per una de-escalation delle tensioni”.

Il ministro di Boris Johnson ha quindi sollecitato la Russia al “dialogo”, ammonendo che “un’invasione avrebbe tragiche conseguenze per tutti: per il popolo ucraino, per quello russo e per la sicurezza in Europa”.

“Sono stato molto chiaro – ha premesso il ministro della Difesa di Londra – sulle tragiche conseguenze che una qualunque invasione dell’Ucraina avrebbe per tutti. Abbiamo ascoltato le rassicurazioni del ministro Shoigu che non vi è intenzione di invadere l’Ucraina e abbiamo ascoltato anche alcune delle preoccupazioni” russe, ha proseguito, spiegando di aver da parte sua “sollecitato ad affrontare attraverso il dialogo qualunque preoccupazione il governo russo possa avere”.

Wallace – accompagnato dall’ammiraglio Tony Radakin, neo capo di stato maggiore della Difesa del Regno Unito, nell’ambito di una missione che lo ha visto faccia a faccia pure con l’infuente generale Valeri Gerasimov, capo di stato maggiore russo – ha quindi definito i colloqui moscoviti odierni come alieni a “ogni cecità e sordità”, dopo che ieri Lavorv aveva bollato invece come una conversazione fra “un muto e un sordo” quella con Truss.

“Sono stati colloqui franchi e costruttivi”, ha insistito, parlandone semmai come di un primo passo per riportare le relazioni russo-britanniche – avvelenate negli ultimi anni anche da episodi quali l’attacco nervino contro Serghei Skripal, l’ex spia doppiogiochista rifugiata in Inghilterra – “sopra il livello zero” evocato in apertura da Shoigu.