Ucraina. Ministro Esteri. “Barbari missili russi su Kharkhiv. Putin commette crimini di guerra per rabbia”

AgenPress – Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kubela ha affermato che “gli attacchi missilistici russi” hanno causato un’esplosione nella seconda città più grande della nazione, Kharkiv, martedì.

“Barbari missili russi attaccano la piazza centrale della Libertà e i quartieri residenziali di Kharkiv. Putin non è in grado di abbattere l’Ucraina. Commette più crimini di guerra per rabbia, uccide civili innocenti. Il mondo può e deve fare di più. AUMENTA LA PRESSIONE, ISOLARE COMPLETAMENTE LA RUSSIA!”, ha detto Kubela in un post su Twitter.

Almeno sei persone sono rimaste ferite, compreso un bambino, nell’esplosione, secondo il servizio di emergenza statale ucraino. La ricerca delle vittime rimane in corso, ha affermato il servizio statale.