Ucraina. Miracolo della vita a Kiev. Nasce una bambina in un rifugio antiaereo della capitale

AgenPress – La foto della piccola appena nata ha fatto il giro del mondo e regalato speranza in un momento buio. La polizia ucraina ha udito le urla della donna, l’ha aiutata a partorire e ha poi chiamato l’ambulanza. Mamma e figlio sono stati poi trasportati in ospedale. Stanno bene.

La scorsa notte il suo arrivo è stato salutato come un miracolo poiché la sua storia ha spinto una donna a dichiarare “La tua nascita è speranza in questo periodo triste”.

A rivelarlo è stata Hannah Hopko, presidente della conferenza Democracy in Action: “Mia è nata in un rifugio in una sicuramente stressante, il bombardamento di Kiev. Sua madre è felice e sta bene, nonostante sia stato un parto difficile. Difendiamo la vita e l’umanità” ha scritto.

Kiev ha vissuto una delle sue notti più amare di combattimenti e le sue forze armate hanno affermato di aver abbattuto un aereo da trasporto militare russo che trasportava 150 paracadutisti alla sua periferia.

L’aereo è caduto vicino a Vasylkiv, 20 miglia a sud di Kiev, ha detto l’esercito ucraino.

Il destino di coloro che erano a bordo non era chiaro. Il velivolo – velivolo da trasporto militare a medio raggio, entrato in servizio per la prima volta nel 1974 – può contenere 150-225 soldati completamente equipaggiati, ed è utilizzato per lanciare paracadutisti in combattimento e rifornire di armi.

Non molto tempo dopo, l’Agenzia statale ucraina per le comunicazioni speciali ha affermato che la difesa aerea ucraina aveva abbattuto un aereo russo di supporto ravvicinato e un elicottero nel Donbas.