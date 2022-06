Ucraina. Missile russo distrugge asilo nido a Kiev. Colpiti edifici residenziali. Biden: “è una barbarie”

- Advertisement -

AgenPress – Uno dei missili lanciati su Kiev nel corso dell’attacco russo di questa mattina ha colpito un asilo nido. Lo riporta Ukrainska Pravda. Data la giornata festiva non c’era nessuno, ma l’infrastruttura è stata distrutta e ora al posto del giardino c’è un grande cratere.

Almeno 14 missili sono stati lanciati all’alba sulla capitale, secondo il deputato ucraino Oleksiy Gancharenko. Il presidente Usa Joe Biden, in Germania per il G7, ha definito un atto di ‘barbarie’ i bombardamenti russi su Kiev di stamani. L’attacco è avvenuto alle 6.30 locali.

l Kiev Independent parla di tre deflagrazioni mentre secondo quanto riportato sui social le esplosioni sarebbero state più numerose, almeno quattro, e sono state causate da missili da crociera russi. L’allerta dell’attacco aereo è risuonata più volte nella notte nella capitale ucraina. “Diverse esplosioni sono avvenute nel distretto di Shevchenkivskyi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le ambulanze” ha scritto su telegram il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko.

“In seguito ai bombardamenti nemici, è scoppiato un incendio in un edificio residenziale di 9 piani con parziale distruzione del 7°, 8° e 9° piano – si legge in un comunicato -. Si è verificato un incendio su una superficie totale di 300 mq. Sono in corso le misure per spegnere l’incendio e trarre in salvo le persone”.