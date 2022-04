Ucraina. Missile sulla stazione di Kramatorsk. 30 morti. La Russia sta uccidendo brutalmente i civili

- Advertisement -

AgenPress – La polizia regionale di Donetsk ha detto che circa 30 persone sono state uccise e 100 ferite nell’attacco missilistico russo contro una stazione ferroviaria nella città ucraina orientale di Kramatorsk, dove i civili stavano aspettando i treni di evacuazione verso le regioni più sicure del paese.

“La Russia ha colpito oggi la stazione ferroviaria di Kramatorsk”, ha detto la polizia in un comunicato.

“Il razzo ha colpito la sala d’attesa temporanea, dove centinaia di persone stavano aspettando il treno di evacuazione.

Questa è un’altra prova che la Russia sta uccidendo brutalmente e barbaramente i civili ucraini, con un solo obiettivo: uccidere”.

La stazione ferroviaria di Kramatorsk è stata un nodo cruciale per l’evacuazione dei civili dalla regione del Donbas.

- Advertisement -

La polizia ha detto che i primi soccorritori stanno continuando a lavorare sulla scena.

“Si sa già di circa 30 morti, compresi bambini, e circa 100 feriti”, si legge nel comunicato. “L’assistenza viene fornita a tutti coloro che ne hanno bisogno”.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha condannato l’attacco alla stazione ferroviaria di Kramatorsk, dove si ritiene siano state uccise circa 30 persone.

Scrivendo su Instagram, Zelensky ha dichiarato: “Mancando la forza e il coraggio di opporsi a noi sul campo di battaglia, stanno cinicamente distruggendo la popolazione civile.

- Advertisement -

“Questo è un male che non ha limiti. E se non viene punito, non si fermerà mai”