Ucraina. Molti Paesi chiudono lo spazio aereo ai voli russi. Polonia invia un treno per i feriti

- Advertisement -

AgenPress – La Finlandia ha deciso di chiudere il suo spazio aereo ai voli russi: lo ha reso noto il governo.

Anche la Danimarca ha deciso di chiudere il suo spazio aereo ai voli russi, lo ha annunciato su Twitter il ministro dei Trasporti, Jeppe Kofod.

- Advertisement -

L’Irlanda ha deciso di chiudere il suo spazio aereo ai voli russi, lo ha reso noto il ministro degli Esteri, Simon Coveney, esortando gli altri partner europei a fare lo stesso. Coveney ha inoltre chiesto oggi “di concordare nuove sanzioni ad ampio raggio” contro Mosca.

Il Belgio ha deciso di chiudere il suo spazio aereo alle compagnie russe. Lo ha reso noto il premier Alexander De Croo.

Vienna è favorevole ad una chiusura dello spazio aereo dell’Ue ai voli russi e in attesa di una decisione in questo senso da parte di Bruxelles ha deciso di chiudere i propri cieli con effetto immediato agli arei della Federazione, ha detto la ministra dell’Energia Leonore Gewessler.

- Advertisement -

La compagnia aerea olandese Klm ha annunciato di aver sospeso i voli da e per la Russia per sette giorni e che per lo stesso periodo di tempo eviterà di attraversare lo spazio aereo russo. La decisione, spiega la Klm, è stata presa in funzione delle sanzioni imposte dall’Ue che impediscono l’invio di parti di ricambio in Russia anche per le esigenze della stessa compagnia.

La Germania chiude il suo spazio aereo ai velivoli russi. Lo rende noto il ministero dei trasporti tedesco. IL nuovo regime cale da domenica alle 15.

La Polonia fornirà un treno speciale per trasportare i feriti dall’Ucraina a vari ospedali di Varsavia, ha affermato sabato un funzionario. “La Polonia non dimentica gli aiuti all’Ucraina. Stiamo avviando un treno per i feriti che hanno sofferto a causa delle operazioni militari russe contro l’Ucraina”, ha detto in un tweet Stanisław Żaryn, portavoce del ministro dei servizi speciali coordinatore.