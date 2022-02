Ucraina. Mosca, non prenderemo più sul serio la Nato. Usa vuole bloccare il Nord Stream 2

- Advertisement -

AgenPress – Mosca non prenderà più sul serio le dichiarazioni del segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, che è stato nominato a capo della banca centrale norvegese.

A dirlo la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in una conferenza stampa.

Ha fatto i commenti in risposta alla dichiarazione di Stoltenberg secondo cui le porte della NATO rimarranno aperte per l’Ucraina.

“Queste dichiarazioni fatte da Stoltenberg, che è il segretario generale della Nato – o un banchiere, sono ancora confusa – non ci interessano più. Non è una persona le cui dichiarazioni saranno considerate a Mosca come argomenti seri”.

Il diplomatico ha detto che sperava che i colloqui costruttivi con gli Stati Uniti e la NATO sulle garanzie di sicurezza proseguissero.

“Questi problemi richiedono una conversazione approfondita e sostanziale. Oppure sarà come è successo tra noi e il ministro degli Esteri britannico a Mosca: una conversazione tra una persona muta e una persona sorda”.

“Vorremmo che le parti si ascoltassero l’un l’altro, piuttosto che fare una predica a vicenda o fare dichiarazioni vuote che sono solo uno spreco di fiato, piuttosto che essere volte a rispettare le reciproche preoccupazioni”, ha detto Zakharova.

“Un altro motivo” delle accuse degli Stati Uniti alla Russia di voler invadere l’Ucraina “è senza dubbio la cooperazione energetica con i Paesi europei”.

Il gasdotto “Nord Stream 2 è il progetto che hanno cercato di bloccare con tutti i mezzi. Vogliono inventare qualche minaccia russa come scusa per sanzioni ancora più grandi e nuove argomentazioni per intimidire gli europei” e spingerli a non cooperare con Mosca, ha aggiunto Zakharova.