Ucraina. Nancy Pelosi in visita a sorpresa a Kiev incontra il presidente Volodymyr Zelensky

AgenPress – La presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi ha fatto una visita a sorpresa a Kiev e ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha pubblicato un video ringraziando gli Stati Uniti per il loro forte sostegno contro l’aggressione russa.

L’ufficio di Pelosi ha confermato il viaggio in una dichiarazione domenica, affermando che il presidente aveva guidato una delegazione ufficiale del Congresso in Ucraina, la prima dall’invasione della Russia.

“La nostra delegazione del Congresso ha avuto la solenne opportunità e lo straordinario onore di incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e altri alti funzionari ucraini a Kiev”, secondo il comunicato stampa . “La nostra delegazione ha trasmesso il nostro rispetto e gratitudine al presidente Zelenskyy per la sua leadership e la nostra ammirazione del popolo ucraino per il coraggio dimostrato nella lotta contro l’oppressione russa”.

Pelosi è stato raggiunta dal presidente Jim McGovern, dal presidente Gregory Meeks, dal presidente Adam Schiff, dal membro del Congresso Barbara Lee, dal membro del Congresso Bill Keating e dal membro del Congresso Jason Crow.

La delegazione si dirigerà poi in Polonia dove i politici statunitensi incontreranno il presidente Andrzej Duda e altri alti funzionari.

“Quando torneremo negli Stati Uniti, lo faremo ulteriormente informato, profondamente ispirato e pronto a fare ciò che è necessario per aiutare il popolo ucraino mentre difende la democrazia per la sua nazione e per il mondo”.