Ucraina. Nuovi bombardamenti russi su Mykolaiv. Sindaco, presi di mira gli edifici residenziali della città

AgenPress – La città meridionale di Mykolaiv è stata colpita da più razzi lunedì mattina, ha affermato su Facebook il Servizio statale di emergenza dell’Ucraina . Ha pubblicato immagini insieme alla sua dichiarazione, con una che mostra i soccorritori e un camion dei pompieri fuori da edifici che ancora fumano.

Abbiamo ora maggiori informazioni sul rinnovato bombardamento russo della città portuale meridionale di Mykolaiv.

Il sindaco della città ha confermato i precedenti rapporti secondo cui le forze di Mosca hanno bombardato la città con colpi di artiglieria lunedì mattina.

In un messaggio pubblicato su Facebook, Oleksandr Senkevych ha scritto che le truppe russe avevano preso di mira gli edifici residenziali della città e ha condiviso un video di un condominio avvolto dalle fiamme.

“Ci sono molti proiettili in città che non sono esplosi… non avvicinarti, non sollevare e non cercare di spostarli da solo”, ha avvertito Senkevych.

Il nuovo assalto arriva il giorno dopo che le forze ucraine hanno respinto un attacco russo alla città di 476.100 persone e hanno riconquistato l’aeroporto locale.

Un’altra immagine mostrava l’interno dell’appartamento distrutto; gran parte della casa era stata ridotta in macerie, con il muro esterno squarciato, polvere e lastre di cemento rotto che coprivano il pavimento.

Anche la città nord-orientale di Kharkiv ha subito bombardamenti e bombardamenti sia sabato che domenica notte. Le immagini mostrano le conseguenze, il bagliore dei fuochi che illuminano l’oscurità di notte e case simili fatte a pezzi.