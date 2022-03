Ucraina. Oms, la guerra potrebbe peggiorare la pandemia di Covid-19. Tasso ucraini vaccinati 34%

- Advertisement -

AgenPress – L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha affermato domenica che teme che la guerra in Ucraina possa peggiorare la pandemia di Covid-19 e sta cercando di fare di più per limitare la diffusione delle malattie infettive.

I casi nella regione sono in calo rispetto alla settimana precedente, ma c’è un rischio significativo che ci siano malattie e decessi più gravi a causa dei bassi tassi di vaccinazione in Ucraina, così come tra gli oltre 2 milioni che sono fuggiti dal paese nelle aree circostanti. regioni anche con bassi tassi di vaccinazione.

- Advertisement -

Il tasso di vaccinazione contro il Covid-19 dell’Ucraina è di circa il 34%, mentre quello della vicina Moldova è di circa il 29%, secondo Our World In Data .

Ci sono stati un totale di 791.021 nuovi casi di Covid-19 e 8.012 nuovi decessi in Ucraina e nei paesi circostanti tra il 3 e il 9 marzo.