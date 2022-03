Ucraina. Oms raccomanda Ministero Salute di distruggere in sicurezza “agenti patogeni ad alta minaccia”

AgenPress – L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha “fortemente raccomandato” al Ministero della Salute in Ucraina di distruggere in sicurezza “agenti patogeni ad alta minaccia” che potrebbero essere ospitati nei laboratori di salute pubblica del paese al fine di prevenire “eventuali fuoriuscite, “L’OMS ha confermato alla CNN in una e-mail venerdì. La raccomandazione dell’OMS è stata riportata per la prima volta da Reuters .

L’invasione russa dell’Ucraina mette a rischio le strutture sanitarie pubbliche. Simile ad altre nazioni, gli scienziati in Ucraina a volte conducono ricerche che coinvolgono agenti patogeni per comprendere meglio la loro biologia, come si diffondono e come potrebbero causare malattie negli esseri umani.

“L’OMS promuove anche la biosicurezza nei laboratori, ad esempio la prevenzione del rilascio accidentale o deliberato di agenti patogeni. Nell’ambito di questo lavoro, l’OMS ha fortemente raccomandato al Ministero della Salute in Ucraina e ad altri organismi responsabili di distruggere gli agenti patogeni ad alto rischio per prevenire potenziali fuoriuscite “, ha detto Jašarevic.

L’OMS ha notato nella sua e-mail che incoraggia “lo smaltimento sicuro e protetto di qualsiasi agente patogeno” e assisterebbe se necessario e ove possibile.

“L’OMS assiste regolarmente gli Stati membri nel miglioramento delle loro capacità di salute pubblica, anche facilitando una maggiore sicurezza e protezione dei laboratori che detengono campioni di agenti patogeni preoccupanti per la salute pubblica”, ha scritto il portavoce dell’OMS Tarik Jašarević .

“L’ufficio nazionale dell’OMS in Ucraina lavora da diversi anni con il Ministero della Salute e altri partner, inclusi altri Stati membri dell’OMS, per sostenere il miglioramento della biosicurezza e della biosicurezza dei laboratori, nonché la capacità del personale di laboratorio, in particolare per rispondere alla pandemia di COVID-19″.