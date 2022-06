Ucraina. Onu, la situazione umanitaria si sta trasformando in tratta di donne e bambini

AgenPress – La rappresentante speciale delle Nazioni Unite per la violenza sessuale Pramila Patten ha dichiarato lunedì di ritenere che la situazione umanitaria in Ucraina si stia “trasformando in una crisi della tratta di esseri umani”.

“ Le donne e i bambini in fuga dal conflitto sono presi di mira per la tratta e lo sfruttamento, in alcuni casi sono esposti a un’ulteriore esposizione a stupri e altri rischi mentre cercano rifugio”.

Ha affermato che affrontare la questione richiederà “una risposta coerente e coordinata a livello delle istituzioni europee” e “una risposta transfrontaliera concertata, integrata e olistica di partner umanitari, forze dell’ordine, forze di frontiera, funzionari dell’immigrazione e leader politici”.

Il rappresentante speciale delle Nazioni Unite ha aggiunto di aver visitato centri di accoglienza ai confini ucraini in Polonia e Moldova. Mentre c’è stata un’effusione di sostegno finanziario e morale per gli ucraini dai paesi vicini, ci sono stati anche una serie di “resoconti aneddotici credibili da parte del personale umanitario” riguardanti sospetti tentativi di tratta di esseri umani. Ha definito “senza precedenti” le sfide di protezione legate allo sfollamento degli ucraini.

“La mancanza di un controllo coerente delle offerte di alloggio e delle modalità di trasporto è una seria preoccupazione, così come la capacità limitata dei servizi di protezione di affrontare la velocità e il volume degli sfollati. Ci sono anche preoccupazioni per quanto riguarda la molteplicità di volontari, con controlli limitati e poca o nessuna formazione o esperienza”, ha affermato Patten.

“Credibili resoconti aneddotici del personale umanitario” in un centro di accoglienza per rifugiati ucraini a Przemysl, in Polonia, riguardo a sospetti tentativi di tratta di esseri umani includono:

Un volontario maschio è entrato in contatto con una donna di 19 anni, che in seguito ha svegliato nella camera da letto alle 2 del mattino ora locale, offrendo un passaggio in Francia. Un altro volontario è diventato sospettoso del volontario maschio che vagava per i dormitori nelle prime ore del mattino ed è intervenuto.

Un altro maschio che indossava un giubbotto da volontario e in piedi con un cartello nell’atrio della stazione ferroviaria, è stato visto offrire il trasporto gratuito dalla Polonia alla Germania. Altri volontari si sono insospettiti e hanno informato le forze dell’ordine locali quando hanno notato che l’uomo stava selezionando solo giovani donne per il trasporto nel suo minivan.

“La prevalenza della violenza sessuale nei conflitti nel corso della storia ci insegna che rafforzare la prevenzione, la protezione e la fornitura di servizi è fondamentale fin dall’inizio di qualsiasi conflitto armato”, ha affermato Patten. “Per affrontare questa sfida, è fondamentale garantire che il livello di attenzione politica, nonché l’allocazione delle risorse per una risposta globale, sia commisurato alla portata e alla complessità del problema”.