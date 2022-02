Ucraina. Onu, proteggere i 7,5 mln di bambini. Salvarli dal flagello della guerra

- Advertisement -

AgenPress – I 7,5 milioni di bambini in Ucraina devono essere protetti dai danni del conflitto e in nessun caso dovrebbero essere reclutati o utilizzati in guerra. L’appello a tutte le parti coinvolte arriva dai rappresentanti speciali del segretario generale Onu per i bambini e i conflitti armati, Virginia Gamba, e per la violenza contro i bambini, Najat Maalla M’jid.

“Chiediamo a tutte le parti di astenersi dall’attaccare le infrastrutture civili, in particolare quelle che hanno un impatto sui bambini, comprese le scuole e le strutture mediche, nonché i sistemi idrici e sanitari”, hanno affermato in una nota congiunta, sottolineando che “non è troppo tardi per salvare questa generazione di bambini dal flagello della guerra, poiché i minori pagano sempre il prezzo più alto”.

