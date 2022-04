Ucraina. Onu. Quasi 5,5 mln di ucraini sono scappati dalle bombe russe

- Advertisement -

AgenPress – I dati sono forniti dall’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), riferisce Ukrinform.

La maggior parte di loro è andata in Polonia : più di 2,9 milioni di persone. Più di 801.000 persone sono andate in Romania, più di 647.000 in Russia, 507.000 in Ungheria, più di 439.000 in Moldova, più di 363.000 in Slovacchia e più di 24.000 in Bielorussia.

Secondo l’ultima stima dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni delle Nazioni Unite (OIM), altri 7,7 milioni di cittadini ucraini sono considerati sfollati interni, ovvero sono rimasti nel Paese ma sono stati costretti a lasciare le proprie case.