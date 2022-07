Ucraina. Onu. Registrati 124 casi di violenza sessuale da parte dei russi. E’ solo la punta dell’iceberg

- Advertisement -

AgenPress – 124 casi di violenza sessuale, secondo quanto riporta Ukrinform con riferimento alla rappresentante speciale del Segretario generale dell’Onu sul problema della violenza sessuale in condizioni di conflitto, Pramila Patten.

“Secondo Pramila Patten, rappresentante speciale per la violenza sessuale nel conflitto, in Ucraina sono già stati registrati 124 casi di violenza sessuale durante la guerra”, afferma il rapporto.

Patten afferma dati disponibili sono solo la punta dell’iceberg e non riflettono l’entità della violenza sessuale nella guerra della Russia contro l’Ucraina.

I fatti di violenza sessuale in condizioni di guerra sono difficili da identificare e indagare – questo è confermato dagli attivisti ucraini per i diritti umani.

“Le persone che sono sopravvissute a violenze sessuali non ne parlano alle forze dell’ordine, alle organizzazioni internazionali o agli attivisti per i diritti umani”, afferma Oleksandra Matviychuk, capo del consiglio del Center for Civil Liberties

Anche prima dell’inizio dell’invasione russa su vasta scala, ho avuto un vivido esempio quando ho intervistato un gruppo di persone che erano sedute nella stessa cella. Una di queste persone mi ha raccontato di come ha assistito allo stupro regolare di un’altra persona, ha fornito dettagli, informazioni aggiuntive. Ma quando ho iniziato a parlare con quell’altra persona, mentre lui menzionava varie orribili forme di tortura, non ha detto una parola sugli abusi sessuali nei suoi confronti. Cioè, la prima ed ovvia ragione per cui ciò accade sono le persone, i sopravvissuti a violenze sessuali considerano questo crimine vergognoso e non ne parlano. E questa non è l’unicità del caso ucraino, ma una tendenza osservata durante tutte le guerre dagli attivisti per i diritti umani”.

“È assolutamente impossibile identificarli e indagarli tutti”, spiega l’attivista per i diritti umani. – Attualmente in Ucraina viene commesso un numero enorme di crimini di guerra. Solo pochi giorni fa, il procuratore generale dell’Ucraina ha affermato di aver già registrato più di 15.000 procedimenti penali su tali episodi. In alcune aree, ce ne sono circa 200 per investigatore, vale a dire che l’investigatore deve indagare simultaneamente su un tale numero di casi penali – nessuno dei migliori sistemi legali al mondo potrebbe affrontare efficacemente un compito del genere. Allo stesso tempo, la guerra continua e il numero dei crimini cresce”.

“Più del 20 per cento del territorio è occupato in Ucraina. Come abbiamo capito, lì le persone sono state lasciate faccia a faccia con gli occupanti, non ci sono organizzazioni internazionali presenti lì. E qui non si parla nemmeno del fatto che è impossibile svolgere qualsiasi azione investigativa, identificare e registrare questi fatti. Il fatto è che le persone hanno paura persino di candidarsi. Capiscono che nessuno ha modo di aiutarli”.

“Ora nessuno può fornire una cifra esatta di quante persone in Ucraina hanno subito violenze sessuali in più di tre mesi. Anche una normale iniziativa di volontariato che non è specializzata in questo problema (è necessario essere adeguatamente formati per questo) registra casi di violenza sessuale durante la guerra. Degli ultimi casi, una vittima era un uomo, il resto erano donne. La portata della violenza sessuale è enorme”, afferma Alexandra Matviychuk.

“ La violenza sessuale durante la guerra è diversa da altri crimini : le vittime vengono picchiate in tutta la società attraverso le sue vittime. Da un lato le persone sopravvissute dopo la violenza sessuale provano vergogna, dall’altro i cittadini si sentono in colpa per non essere stati in grado di proteggere le vittime della violenza (quando, ad esempio, tutto accadeva davanti ai loro occhi e non potevano fare nulla).

Inoltre, una società che sente parlare di violenza sessuale sa che viene usata e ha paura di subire lo stesso abuso. Tuttavia, dopo l’occupazione, hanno visto cosa stava succedendo nella regione di Kiev, a Bucha. Così la violenza sessuale diventa uno strumento che vince le resistenze della popolazione locale”, spiega il responsabile del Center for Civil Liberties.