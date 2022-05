Ucraina. Pacifico (CI): “ACA, nuova misura deterrente alla brutale aggressione russa”

- Advertisement -

AgenPress. “Accolgo positivamente la creazione dell’Atrocity Crimes Advisory Group (ACA) da parte dell’Unione Europea, USA e Regno Unito.

Si tratta di un meccanismo che garantirà un coordinamento efficiente nel monitorare crimini atroci nel contesto dell’aggressione in corso della Russia contro l’Ucraina. È fondamentale che gli autori di crimini contro l’umanità e i violatori del diritto internazionale vengano assicurati alla giustizia e paghino per le proprie azioni deplorevoli. Si tratta di un nuovo strumento di deterrenza che insieme alle sanzioni finanziarie, sono certa contribuiranno a fermare la brutale aggressione non provocata in Ucraina.

Auspico che le condizioni di sicurezza consentano quanto prima al team di esperti, che avranno inizialmente base nel sud-est della Polonia, di trasferirsi interamente in Ucraina così da svolgere pienamente il proprio importante ruolo”.

Lo dichiara la Senatrice Marinella Pacifico (Coraggio Italia, CDX, Gruppo Misto), Segretario del Comitato Parlamentare Schengen, Europol ed Immigrazione.