Ucraina. Pacifico (CI), per la pace Berlusconi unico possibile intermediario e Merkel a guida della Nato

- Advertisement -

AgenPress. “La crisi tra Federazione Russa e Ucraina sembra avviarsi sempre più verso una spirale di guerra totale. Un crescendo bellico che non sta lasciando spazio ad alcuna mediazione. Un Camp David è fuori dalle possibilità, ma l’unico leader che può assumere il ruolo ufficiale di intermediario di pace a tra le parti è Silvio Berlusconi”.

Lo dichiara la Senatrice Marinella Pacifico (Coraggio Italia, Gruppo Misto), segretario del comitato parlamentare Schengen, Europol ed Immigrazione.

- Advertisement -

“Il Presidente Berlusconi – aggiunge – vanta un retaggio come pochi altri uomini al mondo e il suo intervento non può non essere interpretato da Putin che con un sentimento di non ostilità”.

Pacifico spiega che “le capacità diplomatiche dell’uomo sono scritte nella storia. La politica continentale deve provare ad affidargli il ruolo di intermediario e fare un passo indietro, facendo uscire i troppi elefanti presenti nella cristalleria. Contemporaneamente dobbiamo affrontare l’avvicendamento al ruolo di Segretario Generale della Nato, che sappiamo bene non può essere esercitato solo come capo militare dell’alleanza con un Generale alla guida.

Serve un cambio di passo con un leader carismatico ed esperto, quale è Angela Merkel. L’occidente, che ha necessità di sicurezza militare e di diplomazia a chi potrebbe affidarsi se non all’ex Cancelliera tedesca?”.