- Advertisement -

AgenPress – “Oggi Papa Francesco ha avuto un colloquio telefonico con il Presidente Volodymyr Zelenskyi. Il Santo Padre ha espresso il suo più profondo dolore per i tragici eventi che stanno avvenendo nel nostro Paese”. Lo comunica via Twitter l’Ambasciata di Ucraina presso la Santa Sede.

“Grazie a papa Francesco per le preghiere per la pace e il cessate il fuoco in Ucraina. Il popolo ucraino sente il sostegno spirituale di sua Santità”, scrive su Twitter Zelenskyy.