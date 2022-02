Ucraina. Parlamento approva lo stato di emergenza. Kuleba: “gli Stati Uniti ci sosterranno, qualunque cosa accada”.

AgenPress – Il Parlamento ucraino ha approvato stasera l’introduzione dello stato d’emergenza in tutto il Paese di fronte alla minaccia di un’invasione russa.

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha affermato che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il segretario di Stato Antony Blinken e il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin gli hanno assicurato che “gli Stati Uniti sosterranno l’Ucraina, qualunque cosa accada”.

Biden, Blinken, Austin e Kuleba si sono incontrati tutti a Washington, DC, martedì, e il ministro degli esteri ucraino ha parlato con i giornalisti fuori dall’aula dell’Assemblea generale dopo le sue osservazioni alle Nazioni Unite a New York City.

Kuleba ha detto che i leader americani gli hanno anche assicurato che gli Stati Uniti continueranno a fornire all’Ucraina armi difensive per sviluppare la loro capacità militare e che avrebbero imposto più sanzioni alla Russia.

“Vorrei assicurarvi che saremmo felici se non dovessimo mai raccogliere quelle armi e usarle sul campo di battaglia. Vogliamo la pace. Ma se la Russia attacca, dobbiamo essere attrezzati per contrattaccare”, ha detto Kuleba. “Apprezziamo, ad esempio, le sanzioni che sono già state imposte… ma questo non è abbastanza. E i nostri partner non dovrebbero aspettare che i razzi russi colpiscano il suolo ucraino o che gli aerei russi attraversino il nostro spazio aereo”.

Ha aggiunto che “non può essere pienamente soddisfatto” fino a quando “l’ultimo soldato russo non si ritirerà dal territorio ucraino”.