Ucraina. Per gli Stati Uniti la Russia è pronta ad un’invasione su vasta scala. Sta spostando carri armati

L’80% delle forze russe schierate al confine con l’Ucraina sono “pronte ad agire”: ha detto ai giornalisti un alto ufficiale della Difesa Usa in un briefing al Pentagono a telecamere spente. Le forze russe “intorno all’Ucraina e alla Bielorussia sono al massimo della prontezza operativa” per l’invasione, ha aggiunto la fonte citata dalla Cnn.

“Secondo le informazioni a mia disposizione, Putin sta spostando ulteriori forze e carri armati nei territori occupati del Donbas”, ha affermato il primo ministro lettone Arturs Krišjānis Kariņš.

“Per qualsiasi definizione si tratta di un attraversamento di un territorio sovrano in un paese vicino.”

Pressato specificamente sul fatto che si riferisse all’ingresso di ulteriori truppe russe da quando Mosca ha riconosciuto le due regioni separatiste all’inizio di questa settimana, Kariņš ha risposto: “Sì, secondo le informazioni a mia disposizione, questo è esattamente quello che stiamo vedendo”.

Altre due fonti che hanno familiarità con l’intelligence statunitense hanno confermato alla CNN che ulteriori truppe russe hanno di fatto attraversato il confine nella regione del Donbas da quando Putin ha riconosciuto le due regioni e ha emesso un ordine di schierare “peacekeepers” nel Donbas martedì.

Secondo un alto funzionario statunitense a conoscenza delle ultime informazioni, la Russia ha schierato da uno a due cosiddetti gruppi tattici di battaglione, la principale formazione da combattimento russa, ciascuno dei quali comprende una media di circa 800 soldati.

Il nuovo avvertimento dell’intelligence statunitense è stato trasmesso in Ucraina martedì mattina, ora locale di Kiev, secondo tre fonti. Un alto funzionario ucraino ha affermato che l’Ucraina non ha verificato l’intelligence e ha notato che gli Stati Uniti hanno emesso avvertimenti simili in precedenza, per assalti che alla fine non si sono concretizzati.

Gli Stati Uniti hanno valutato che la Russia ha completato tutti i preparativi per un’invasione, un alto funzionario della difesa degli Stati Uniti che conosce le ultime informazioni.