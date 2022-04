Ucraina. Pesanti bombardamenti russi su diverse città della regione di Luhansk

- Advertisement -

AgenPress – Diverse città nella regione orientale di Luhansk in Ucraina sono state colpite da “pesanti bombardamenti” da parte delle forze russe. Lo ha affermato il governatore militare regionale.

Alcuni dei paesi e delle città colpite includono Severodonetsk, Rubizhne, Lysychansk, Kreminna e Ivanivka, Serhii Haidai, ha affermato in una nota il capo dell’amministrazione militare regionale di Luhansk.

Due persone sono morte a Severodonetsk, i residenti di Lysychansk e Toshkivka sono rimasti feriti, quattro persone sono state salvate”, ha detto.

“Non esiste un approvvigionamento idrico centralizzato a Rubizhne, Popasna, Severodonetsk, parte della comunità di Hirske ea Lysychansk. Ventotto insediamenti rimangono senza fornitura di gas e 22 senza elettricità.

Le forze ucraine hanno anche respinto i tentativi delle truppe russe di aggirare le loro posizioni vicino agli insediamenti di Popasna e Novotoshkivske, ha affermato Haidai in una dichiarazione separata.

Giovedì governatori militari ucraini nell’est del paese hanno riferito di pesanti bombardamenti in mezzo a un apparente spostamento dell’esercito russo per reindirizzare gli sforzi militari nella regione del Donbas . Haidai ha affermato che all’inizio di questa settimana erano in corso sforzi per evacuare i civili dalle piccole città della sua regione, anche senza accordi di questo tipo con la parte russa.