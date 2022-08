Ucraina. Podolyak, la guerra va avanti e ai cittadini russi non importa nulla degli omicidi di massa

- Advertisement -

AgenPress – “La guerra in Ucraina va avanti da sei mesi, ma ai russi non interessano gli omicidi di massa dei nostri cittadini e le tragedie di Buch, Irpen e Mariupol. Solo parlare di un potenziale divieto di ingresso nell’UE ha fatto pensare alla responsabilità. Ecco perché è necessario introdurre restrizioni sui visti per i residenti della Federazione Russa”.

Lo scrive su Twitter, Mykhailo Podolyak, consigliere del capo dell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina.

- Advertisement -

“Perché sono necessarie restrizioni sui visti per i cittadini russi? Sei mesi di guerra hanno dimostrato che a loro non importa di omicidi di massa, città distrutte, ricatti nucleari, Bucha o Mariupol. Solo parlare della perdita dei visti è stato in grado di riportarli al consapevolezza della guerra e della responsabilità. E questo è il primo passo… verso una ribellione in Russia”, ha scritto Podolyak.

Si ricorda che cinque paesi hanno sostenuto il divieto di rilascio dei visti Schengen ai cittadini della Federazione Russa: Estonia, Lituania, Repubblica Ceca, Finlandia e Danimarca . Il primo paese dell’elenco ha già implementato restrizioni all’ingresso.

In Russia, sullo sfondo di dichiarazioni simili, il numero di domande di visto Schengen è aumentato del 40% nelle ultime 2 settimane. E funzionari della Federazione Russa hanno minacciato di rispondere al divieto.

- Advertisement -

La Repubblica ceca, che presiede il Consiglio dell’Unione europea, proporrà ai paesi dell’UE di porre fine al rilascio dei visti Schengen per i russi in una riunione di fine agosto. Secondo i rappresentanti statali, questa può essere una sanzione molto efficace.