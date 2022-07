Ucraina. Procura minorile. I russi hanno ucciso 349 bambini e feriti 652

- Advertisement -

AgenPress – Secondo le informazioni ufficiali della procura per i minorenni, 349 bambini sono morti e più di 652 sono rimasti feriti di vario grado.

Questi numeri non sono definitivi, poiché sono in corso i lavori per stabilirli nei luoghi di ostilità attive, nei territori temporaneamente occupati e liberati.

I bambini sono stati i più colpiti nella regione di Donetsk – 352, Kharkiv – 190, Kyiv – 116, Chernihiv – 68, Luhansk – 61, Mykolaiv – 53, Kherson – 52, Zaporizhia – 31.

Durante le operazioni di soccorso di emergenza nella città di Chasiv Yar, Nell’oblast di Donetsk, dopo il bombardamento da parte dell’esercito russo il 9 luglio, è stato scoperto il corpo di un bambino di 9 anni.

Il 12 luglio, due ragazzi di 2 e 17 anni sono rimasti feriti a causa dei bombardamenti a Siversk, nella regione di Donetsk. Un bambino di due anni è in gravi condizioni.

2.126 istituzioni educative sono state danneggiate a causa dei bombardamenti e dei bombardamenti delle forze armate della Federazione Russa. Di questi, 216 furono completamente distrutti.

