Ucraina. Pushilin (leader separatista), previsto un tribunale per i prigionieri Azovstal

AgenPress – Denis Pushilin, il leader dell’autodichiarata Repubblica popolare di Donetsk (DPR), ha dichiarato lunedì che un tribunale è stato preparato per i soldati ucraini che si sono arresi presso l’acciaieria Azovstal a Mariupol, secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa statali russe.

Secondo l’agenzia di stampa statale russa RIA-Novosti, Pushilin ha affermato che i prigionieri ucraini si trovano ora nel territorio della DPR, un territorio separatista sostenuto dalla Russia nella regione orientale del Donbas, in Ucraina, e che i documenti sono in preparazione per un tribunale.

Mariupol è caduta sotto il completo controllo russo la scorsa settimana con la resa di Azovstal, l’ultimo bastione degli ucraini a difesa della città. Non è chiaro quanti soldati ucraini dovrebbero affrontare un potenziale tribunale. L’esercito russo ha affermato che oltre 2.000 membri del servizio ucraino si sono arresi nelle vaste acciaierie.

In una notizia separata, la RIA ha riferito che il viceministro degli Esteri russo Sergey Rudenko ha affermato che la Russia è aperta alla possibilità di discutere lo scambio di prigionieri Azovstal con l’Ucraina.