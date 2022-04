Ucraina. Putin “assume” 20mila mercenari per la battaglia finale nel Donbass

- Advertisement -

AgenPress – La Russia ha schierato tra i 10mila e i 20mila contractors provenienti da Siria, Libia e altri Paesi. Tali mercenari sarebbero stati spediti sul campo come semplice fanteria senza equipaggiamento pesante né veicoli corazzati. Lo rende noto il Guardian citando un funzionario europeo, e spiegando che ai siriani sarebbero stati offerti stupendi mensili tra i 600 e i 3mila dollari, a seconda del grado e dell’esperienza.

Secondo l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria da metà marzo a oggi circa 40mila contractors siriani si sono arruolati con le forze russe. Di questi, 22mila sarebbero stati arruolati tramite gli emissari militari russi in Siria mentre altri 18mila grazie alla società privata Wagner Group, una milizia di mercenari che da anni sta svolgendo il lavoro sporco di Mosca soprattutto in Africa.

Provengono da 52 Paesi differenti tra cui anche l’Italia, che hanno una età che va dai 25 fino agli 80 anni.

Per gli arrivi dalla Libia, invece, secondo fonti dell’intelligence ucraina, il Cremlino avrebbe stretto un accordo con il signore della guerra Khalifa Haftar. Di personale reclutato in Siria, Afghanistan e Cecenia ha parlato oggi anche un portavoce del ministero della Difesa ucraino, Oleksandr Motuzianyka, riferendo anche di tentativi di mobilitare le persone che vivono nei territori occupati delle regioni di Donetsk e Lugansk.

Quando è iniziata a circolare la notizia di migliaia di guerriglieri siriani assoldati dalla Russia, in contemporanea sono state riportate anche le cifre relative al loro ingaggio: mille euro al mese quando a Damasco lo stipendio medio mensile supera di poco i 100 dollari.

Meglio va ai soldati reclutati da Wagner, visto che per loro l’ingaggio sarebbe di 2.000 euro al mese. In passato il gruppo per il lavoro svolto in Africa non avrebbe ricevuto solo denaro, ma anche il diritto di sfruttare economicamente alcuni ricchi giacimenti.

Da quanto si apprende, di mercenari ce ne sarebbero anche tra le fila degli ucraini. La maggior parte però sarebbero volontari, che durante i primi anni della guerra nel Donbass hanno ricevuto una paga di 200 dollari al mese più cibo e sigarette. Anche adesso la loro retribuzione sarebbe simile: un rimborso spese per il viaggio e un piccolo stipendio.

In generale i combattenti schierati su entrambi i fronti riceverebbero stipendi che vanno dai 1.000 ai 2.500 euro, briciole in confronto alle commesse miliardarie che stanno rimpinguando i conti dei colossi mondiali della fabbricazione di armi e mezzi militari.