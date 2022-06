Ucraina. Putin bombarda Kiev mentre a Monaco leader G7 uniti contro Mosca

Nella bozza che circola inoltre si accenna fra l’altro al fatto che i leader starebbero “valutando ipotesi di utilizzare i proventi dei dazi sulle importazioni dalla Russia per sostenere l’Ucraina”. Intanto le trattative al vertice continuano, in un buon clima, assicura uno sherpa fra i prati del castello, che dalla sala stampa si raggiungeva in elicottero: se la mattinata si è aperta con un tweet di Biden, che annunciava l’intenzione dei 7 di bandire le importazioni dell’oro russo in serata sul tavolo c’è appunto il price cap.