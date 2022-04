Ucraina. Putin ha “denazificato” distruggendo più di 1.500 asili, scuole e università

- Advertisement -

AgenPress – L’esercito russo, bombardando le città ucraine, ha completamente distrutto 102 istituzioni educative, comprese scuole, asili e università. Altre 1.412 istituzioni sono state danneggiate.

Lo ha annunciato il ministro dell’Istruzione e della Scienza dell’Ucraina Serhiy Shkarlet.

- Advertisement -

Secondo lui, solo il giorno prima, il 26 aprile, i russi hanno sparato su una delle scuole di Lysychansk, dove si nascondevano 23 persone, compresi bambini.

Allo stesso tempo, l’esercito russo continua a “denazificare” non solo le infrastrutture, ma anche a fare pressione sui capi delle istituzioni educative nei territori temporaneamente occupati dell’Ucraina.

“Tuttavia, la maggior parte degli insegnanti e dei leader ucraini sono fedeli al nostro stato, vengono licenziati e si rifiutano di collaborare con gli occupanti.

- Advertisement -

Sono orgoglioso di ogni educatore del genere! Siete i nostri eroi! Eroi del fronte educativo!”, ha sottolineato Scarlett.

Allo stesso tempo, nel territorio della Crimea temporaneamente occupata, l’autoproclamato “governo” sta cercando di sradicare tutto ciò che è ucraino.

“La difficile situazione in Crimea – la potenza occupante non si ferma allo sradicamento di tutto ciò che è ucraino nelle istituzioni educative. Anche i tartari di Crimea sono oppressi – sono privati ​​del diritto allo studio nella loro lingua madre. Condanno fermamente tali azioni “, ha affermato Sergej Shkarlet.

Il capo del Ministero dell’Istruzione e della Scienza ha assicurato che i crimini commessi dai russi nel campo dell’istruzione in Ucraina riceveranno un’adeguata valutazione legale nei tribunali nazionali e internazionali.

Ricordiamo che in precedenza il commissario della Verkhovna Rada per i diritti umani Lyudmila Denisova ha riferito che la potenza occupante della Federazione Russa chiuderà la scuola comprensiva in Crimea.

Inoltre, sono già noti casi nelle regioni di Donetsk e Luhansk quando gli occupanti stanno cercando di de-ucrainizzare le scuole: è loro vietato studiare la lingua, la letteratura e la storia dell’Ucraina.

E gli insegnanti degli oblast di Kherson, Kharkiv e Zaporizhia, deportati con la forza in Russia, vogliono essere russificati con la forza nei cosiddetti “campi di riqualificazione”.