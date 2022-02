Ucraina. Putin, la Russia è aperta al dialogo, ma i suoi interessi e la sua sicurezza sono “non negoziabili”

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato mercoledì in un videomessaggio che gli interessi del Paese sono “non negoziabili”, ma è aperto al dialogo per “i problemi più difficili”.

“Vediamo quanto si stia sviluppando la situazione internazionale, quali pericoli pongono le sfide attuali, come l’indebolimento del sistema di controllo degli armamenti o l’attività militare del blocco Nato”, ha detto Putin in una clip rilasciata dal Cremlino in occasione della festa nazionale. Giornata del difensore della patria.

- Advertisement -

“Allo stesso tempo, gli appelli della Russia a costruire un sistema di sicurezza uguale e indivisibile che protegga in modo affidabile tutti i paesi rimangono senza risposta”.

La Russia è stata “sempre aperta al dialogo diretto e onesto, per trovare soluzioni diplomatiche ai problemi più difficili. Ma ripeto: gli interessi della Russia e la sicurezza dei nostri cittadini non sono negoziabili per noi”.