Ucraina. Putin ordina all’esercito russo di mettere le sue forze nucleari in “allerta speciale”

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato all’esercito russo di mettere le sue forze nucleari in “allerta speciale” – il più alto livello di allerta per le forze missilistiche strategiche russe.

Parlando con alti funzionari militari, incluso il ministro della Difesa Sergei Shoigu, ha affermato che le nazioni occidentali hanno intrapreso “azioni ostili” nei confronti della Russia e imposto “sanzioni illegittime”.

- Advertisement -

La “forza deterrente” dell’esercito russo, messa in allerta da Putin, include una componente nucleare. “Ordino al ministro della Difesa e al capo di stato maggiore – ha detto Putin – di mettere in allerta speciale le forze di deterrenza dell’esercito russo, in risposta alle dichiarazioni aggressive dell’Occidente”.

“Alti funzionari nei principali paesi della NATO si sono permessi di fare commenti aggressivi sul nostro paese, pertanto ordino al ministro della Difesa e al capo di stato maggiore [delle forze armate RF] di mettere in allerta la Forza nucleare dell’esercito russo ”, ha detto Putin in un incontro televisivo con il ministro della Difesa Sergei Shoigu e il capo di stato maggiore delle forze armate russe Valery Gerasimov.

La Russia ha la più grande scorta di armi nucleari al mondo, ma sa anche che la Nato ha anche abbastanza per distruggere la Russia se venissero utilizzate.

- Advertisement -

E’ probabile che l’obiettivo cerchi di scoraggiare il sostegno della Nato all’Ucraina creando timori su quanto lontano sia disposto ad andare e creando ambiguità sul tipo di sostegno all’Ucraina che considererà eccessivo.