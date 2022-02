Ucraina. Putin scherza: Usa hanno detto a che ora inizia la guerra? Nord Stream 2 pronto, non è politica

- Advertisement -

AgenPress – Vladimir Putin prende in giro i resoconti dei media che annunciano le date della presunta invasione russa dell’Ucraina, ha detto martedì il segretario stampa di Putin, Dmitry Peskov.

“È quasi impossibile prendere queste cose con comprensione. A volte, [Putin] ci scherza persino, chiedendo se l’ora esatta in cui la guerra deve essere scatenato è stato annunciato”.

- Advertisement -

“In effetti, una tale follia mediatica ossessiva su questo argomento non può essere accolta con comprensione”, ha spiegato Peskov.

Lo stesso Putin in conferenza stampa a Mosca con il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha detto che il Nord Stream 2 è pronto a funzionare da dicembre, ed è un “progetto strutturale per rafforzare la sicurezza energetica in Europa e risolvere problemi energetici ed ambientali, e non ha nessuna valenza politica”.

“Non accetteremo mai l’allargamento della Nato fino ai nostri confini, è una minaccia che noi percepiamo chiaramente. Le risposte dell’Alleanza sulla sicurezza” finora “non soddisfano le nostre richieste” ma ci sono dei “ragionamenti” che possono essere portati avanti.