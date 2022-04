Ucraina. Putin, scopo di questa operazione è migliorare la vita del Donbass, come in Crimea

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente Vladimir Putin ha affermato che la Russia raggiungerà i suoi obiettivi militari nella regione del Donbas, nell’Ucraina orientale, il che, dice, consentirebbe alle persone di riprendere la loro vita normale.

Parlando a un incontro al Cremlino volto a promuovere la Russia come terra di opportunità, Putin ha affermato che Mosca è stata costretta ad avviare una “operazione militare” in Ucraina a causa della “tragedia” in corso nel Donbas.

“L’ho detto all’inizio: lo scopo di questa operazione è aiutare la nostra gente che vive nel Donbas”.

Rivolgendosi a una ragazza che si è unita all’incontro da Sebastopoli in Crimea, che la Russia ha annesso all’Ucraina nel 2014, ha detto: “Agiremo in modo coerente e faremo in modo che la vita lì diventi gradualmente normale, cambi in meglio – proprio come è successo a tu, nella tua vita, a Sebastopoli”.