Ucraina. Putin sta usando “trucchi e tattiche simili a Hitler” per giustificare la sua brutalità

AgenPress – Il presidente russo Vladimir Putin evoca spesso l’epica sconfitta dell’Unione Sovietica della Germania nazista durante la seconda guerra mondiale per giustificare l’invasione dell’Ucraina da parte del suo paese.

Eppure Putin sta commettendo alcuni degli stessi errori che hanno condannato l’invasione tedesca dell’URSS nel 1941, mentre usa “trucchi e tattiche simili a Hitler ” per giustificare la sua brutalità, affermano storici e studiosi militari.

Questa è l’ironia selvaggia che sta dietro la decisione di Putin di invadere l’Ucraina, che diventa chiara quando la guerra entra nel secondo mese: il leader russo, che si autodefinisce uno studioso di storia, venera la “Grande Guerra Patriottica” .

“Ho cercato di dare un senso a questo per un mese, perché per quanto Putin sia terribile, non si potrebbe mai dire che fosse illogico”, afferma Peter T. DeSimone, professore associato di storia russa e dell’Europa orientale all’Università Utica di New York

“Tutto questo è illogico, e questa è la cosa spaventosa”. Questo non è normale per quello che ha fatto in passato. Questo è qualcosa che non ha senso a molti livelli, e non solo per quanto riguarda la seconda guerra mondiale”.