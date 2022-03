Ucraina. Putin vuole “deportare” in Russia gli ucraini che fuggono. “Proposta inaccettabile”

- Advertisement -

Agenpress – Il governo ucraino ha criticato l’annuncio unilaterale della Russia di vie di evacuazione per i civili che cercano di sfuggire al conflitto.

Il vice primo ministro ucraino, Iryna Vereshchuk, ha descritto la proposta russa come inaccettabile, in particolare perché tutti i corridoi tranne uno portano alla Russia o allo stretto alleato della Bielorussia.

Nel frattempo, un funzionario di un’organizzazione umanitaria ha descritto l’annuncio come “cinico oltre che impraticabile, senza alcuna preparazione”.

La proposta russa di lunedì non sembra essere stata elaborata in consultazione con nessuna organizzazione internazionale, come le Nazioni Unite o il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR).

L’agenzia di stampa statale russa TASS ha affermato che queste organizzazioni erano state informate, ma è improbabile che le rotte annunciate vengano considerate pratiche da molti.

“Tutti i corridoi tranne uno lasciano i civili in un futuro incerto in Russia o Bielorussia, mentre molte delle rotte passerebbero attraverso aree di conflitto attivo. TASS ha affermato che una volta in Russia, i civili sarebbero stati spostati con “trasporto aereo, ferroviario e stradale verso destinazioni selezionate o punti di alloggio temporanei”.

L’annuncio sembra anche essere stato inquadrato come un ultimatum alle autorità ucraine, proprio mentre un altro round di colloqui dovrebbe iniziare.

“Chiediamo dalla parte ucraina di soddisfare rigorosamente tutte le condizioni per la creazione di corridoi umanitari nelle direzioni elencate e per garantire un ritiro organizzato di civili e cittadini stranieri”.

L’annuncio di lunedì ha fatto seguito a due tentativi falliti nel fine settimana di aprire un corridoio dal porto assediato di Mariupol, che il CICR ha cercato di facilitare.

Lo scetticismo verso le rotte è cresciuto dopo che le evacuazioni dei civili sono state sospese in poche ore sia sabato che domenica, con le forze russe accusate di aver violato un cessate il fuoco concordato.

Il Dominik Stillhart, direttore delle operazioni per il CICR, ha affermato che permangono problemi nel confermare i dettagli di qualsiasi accordo di cessate il fuoco.

Stillhart ha affermato che la sfida consisteva nel portare le due parti a un accordo che fosse “concreto, perseguibile e preciso”.

Aggiunge che fino ad ora c’erano stati solo accordi “di principio”, che erano stati subito interrotti per mancanza di precisione, sui percorsi e su chi può usarli.

Illustrando il suo punto, ha detto che alcuni membri del personale del CICR avevano cercato di uscire da Mariupol lungo un percorso concordato domenica, ma presto si sono resi conto che “la strada loro indicata era effettivamente minata”.