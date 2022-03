Ucraina. “Questa non è guerra, questo è sterminio”. Il racconto disperato di una donna

- Advertisement -

AgenPress – Nel villaggio di Nemishayevo, alla periferia di Kiev, i residenti si sono rifugiati nelle loro case mentre continuano regolarmente i bombardamenti russi.

Yaroslava Kaminska, dice di essere rimasta a Nemishayevo con la sua famiglia – suo marito, i suoi genitori e la nonna – dopo l’invasione russa del villaggio il 28 febbraio, e dice che erano “ingenui idioti” per aver pensato per la prima volta che le truppe russe l’avrebbero fatto’ t venire.

Dall’invasione, dice che i residenti hanno avuto paura di lasciare le loro case.

“Se esci da casa tua, dovresti stare dietro la casa in modo da non poter essere visto e sentito, dovresti stare dove i proiettili non ti raggiungeranno”.

Non possiamo nemmeno camminare fino alla strada successiva. Correvamo dietro le recinzioni, sotto i cortili, nascosti dietro le mura, nel nostro villaggio, nella nostra stessa contea

Kaminska dice che i bombardamenti sono stati costanti dall’arrivo delle truppe russe che, come altri ucraini, chiama “Orchi” dalle creature de Il Signore degli Anelli.

I residenti sono stati colpiti da cecchini e i carri armati hanno sparato contro le case sulla strada della famiglia.

Essendo rimasto senza acqua, elettricità e riscaldamento dal 28 febbraio, il villaggio ha perso gas questa settimana.

Dopodiché, Kaminska dice che la famiglia “si è disintegrata, ci siamo urlati addosso, abbiamo portato la guerra in casa” e martedì ha preso la decisione di andarsene, anche se non dice da dove siano partiti o come al fine di proteggere la sicurezza degli altri che cercano di fuggire da Nemishayevo.

Non abbiamo preso nient’altro che il gatto, un cambio di vestiti e una chitarra. Non ci laviamo da una settimana. Ma non mi ha infastidito per molto tempo. Non importa. Solo la vita è importante, la vita della mia famiglia e la mia… So cosa ci sta facendo la Russia. Questa non è guerra, questo è sterminio”.