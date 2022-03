Ucraina. Regione Lombardia in prima linea anche per assistenza animali di affezione

- Advertisement -

AgenPress – Di fronte all’emergenza in Ucraina, Regione Lombardia è scesa in campo anche per l’accoglienza e l’assistenza sanitaria degli animali di affezione.

Il Ministero della Salute ha accettato l’introduzione in Italia di animali da compagnia al seguito dei cittadini profughi provenienti dall’Ucraina. L’unità organizzativa veterinaria della Direzione generale Welfare di Regione Lombardia si è attivata con alcune disposizioni con l’obiettivo di tutelare il rispetto del benessere degli animali, ma anche la salute pubblica.

Le misure preventive per gli animali di affezione

In particolare, gli animali possono rimanere con i proprietari, ma devono essere regolarizzati ai sensi della normativa sanitaria vigente, con particolare riguardo alla profilassi nei confronti della rabbia, malattia mortale per gli animali e l’uomo, non presente in Italia ma molto diffusa in Ucraina.

Per questo, gli animali domestici provenienti dall’Ucraina devono essere sottoposti a specifiche misure preventive.

Controlli gratuiti dalle Ats

“In questi giorni – spiega la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti – oltre a quello dell’accoglienza e dell’assistenza sanitaria ai profughi, soprattutto donne e bambini, sta emergendo come sempre più attuale il tema della messa in sicurezza degli animali d’affezione, cani e gatti in viaggio coi profughi. Per questo attraverso l’unità organizzativa veterinaria e la Direzione generale Welfare abbiamo disposto che i controlli e gli accertamenti sanitari previsti, l’eventuale vaccinazione antirabbica e l’iscrizione nell’anagrafe animali d’affezione regionale siano erogati gratuitamente dalle Ats tramite i Dipartimenti veterinari”.

La comunicazione ai Dipartimenti Veterinari

L’ingresso in Regione Lombardia di animali quali cani, gatti, furetti deve essere prontamente comunicato dal proprietario o detentore e comunque da chi, a vario titolo, ne sia a conoscenza ai Dipartimenti Veterinari competenti territorialmente che pertanto provvederanno a eseguire tutti gli interventi necessari alla regolarizzazione degli animali.

“Per questo – aggiunge Moratti – è stata predisposta specifica modulistica destinata ai punti di ingresso dei profughi ucraini in Lombardia con le informazioni necessarie: specie animale, sesso, taglia, mantello, microchip, luogo di detenzione, nominativo e contatti utili del detentore”.

Regione Lombardia ha inoltre chiesto la collaborazione agli Ordini dei Medici Veterinari della Regione Lombardia che hanno predisposto e trasmesso ai Dipartimenti veterinari delle Ats gli elenchi di Medici veterinari liberi professionisti e delle Strutture sanitarie veterinarie disponibili per l’assistenza veterinaria ‘pro bono publico’ che si rendesse eventualmente necessaria per agli animali d’affezione giunti sul territorio regionale a seguito dell’emergenza in Ucraina.