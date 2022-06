Ucraina, Rinaldi (Lega), Pd vuole dibattito in aula per parlare di Salvini? Assurdo

- Advertisement -

AgenPress. “Il Pd e il loro gruppo in Ue arrivano persino a chiedere un dibattito in aula durante la sessione plenaria per attaccare Salvini. Imbarazzante e un po’ grottesco: Salvini desidera il cessate il fuoco, si impegna direttamente con tutti i contatti a disposizione per raggiungere questo risultato: anziché indagare sui rapporti dei leader di partito, perché non chiedono di fare luce sugli accordi firmati da Letta con Putin a Trieste e le loro conseguenze?

Perché non chiedono un dibattito in plenaria per parlare di Schroeder, loro alleato e oggi lobbista del Cremlino? O sui gruppi editoriali che per anni distribuivano in edicola l’inserto Russia Oggi con la propaganda di Mosca?

- Advertisement -

Gli italiani stanno ancora pagando per gli accordi di Letta e per le scelte sbagliate sostenute dal Pd per decenni a Roma e a Bruxelles: si guardino in casa propria, prima di puntare il dito contro chi, come Salvini e la Lega, fin dal primo giorno parla di pace”.

Così in una nota Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare della Lega.