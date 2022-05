Ucraina. Rosato (IV), la pace non è la resa. Inviare armi per aiutare il popolo contro Putin

- Advertisement -

AgenPress – “La Pace non è la resa. La diplomazia non si fa con la paura. Cecenia, Georgia, Crimea dovrebbero aver insegnato qualche cosa.

Invece continua una sfilza di istruzioni dal divano o da qualche salotto televisivo su quale pezzo del loro territorio gli ucraini dovrebbero cedere a #Putin o su come dovrebbero sparare – ma piano – rispondendo a chi li bombarda.

Lo afferma in una nota Ettore Rosato, presidente di Italia Viva.

“Poi ci sono i filo Putin, ma lì non serve dire nulla, i dittatori hanno avuto sempre i loro fans, li hanno anche in Italia.

Purtroppo non si può aiutare il popolo ucraino senza mandare anche le armi di cui hanno bisogno per difendersi, non si può mettere le sanzioni senza pagarne un prezzo anche economico.