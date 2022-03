Ucraina, russi bombardano centrale nucleare. Zelensky: “La Russia ricorre al “terrore nucleare. Vuole ripetere Chernobyl”

AgenPress – Il presidente dell’Ucraina ha sollecitato “un’azione immediata” dal mondo in mezzo agli attacchi russi alla più grande centrale nucleare d’Europa.

“La più grande centrale nucleare d’Europa è in fiamme in questo momento”, ha detto Volodymyr Zelensky in un video pubblicato su Twitter.

La Russia ricorre al “terrore nucleare”, colpendo per la prima volta nella storia una centrale atomica, e che “vuole ripetere la catastrofe di Chernobyl”. “Vogliamo allertare il mondo sul fatto che nessun Paese al di fuori della Russia aveva mai sparato contro centrali nucleari. E’ la prima volta nella nostra storia, la prima volta nella storia dell’umanità. Questo Stato terrorista ora ricorre al terrore nucleare”, ha detto Zelensky in un video pubblicato dalla presidenza ucraina.

Ha accusato i russi di aver sparato deliberatamente ai sei reattori dell’impianto di Zaporizhzhia utilizzando serbatoi dotati di immagini termiche.

Invocando la “catastrofe globale” di Chernobyl nel 1986, avverte che le conseguenze di un crollo a Zaporizhzhia sarebbero state di gran lunga peggiori.

“Europei, svegliatevi per favore. Dite ai vostri politici che le forze russe stanno sparando alla centrale nucleare in Ucraina”.

Zelensky ha affermato di essere stato in contatto con i leader di Stati Uniti, Regno Unito, UE, Germania e Polonia, nonché con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, ma ha invitato i cittadini comuni a lanciare allarmi anche con i propri politici.

“La propaganda russa ha avvertito in passato che avrebbe coperto il mondo di ceneri nucleari. Ora questo non è solo un avvertimento, è reale”.