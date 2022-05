Ucraina. Salvini, viaggio Draghi in Usa porti pace, non armi. Non siamo in guerra con la Russia

- Advertisement -

AgenPress – “Spero che il viaggio di Draghi in America porti pace e non altre armi: i due contendenti vogliono sedersi al tavolo della pace, non vorrei che altri non lo volessero…”. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, partecipando alla presentazione del libro “Il fatto non sussiste” nella sede del Partito Radicale.

“A Draghi ho chiesto di portare in America la voglia degli italiani di pace: non saranno altre armi a portarla. I due contendenti hanno mostrato che puntano a un tavolo negoziale, ma ‘importante è che non ci sia chi voglia alimentare questa guerra”.

“Non siamo in guerra contro la Russia”, dice Macron. Ha ragione. È ora di lavorare per la pace, e le armi allontanano la pace”.