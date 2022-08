Ucraina. Scholz, è guerra di Putin, dubbi se negare visti turistici ai russi. Replica Kiev, è guerra anche della Russia

AgenPress – “Questa è la guerra di Putin e quindi mi trovo a disagio con l’opzione” di negare i visti turistici a tutti i cittadini russi. Lo ha detto oggi a Berlino il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha sottolineato che ci sono numerose sanzioni e provvedimenti per l’invasione dell’Ucraina e perderebbero effetto se colpissero tutti, anche “chi non ha colpe”.

“Questa è la guerra della Russia, non solo di Putin. Non Putin, ma veri e propri soldati russi sono venuti dalla Russia per uccidere, torturare e distruggere. I russi sostengono a larga maggioranza la guerra, acclamano i missili che colpiscono le città ucraine e l’uccisione degli ucraini. Lasciamo che i turisti russi si godano la Russia allora”, ha replicato su Twitter il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.