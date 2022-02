Ucraina. Separatisti: Putin riconosca nostra indipendenza. Borrell, se c’è riconoscimento, ci sono le sanzioni

- Advertisement -

AgenPress – I leader delle autoproclamate repubbliche separatiste dell’Ucraina orientale hanno chiesto al presidente russo Vladimir Putin di riconoscere la loro indipendenza e avviare una “cooperazione di difesa”. Questi appelli, trasmessi dalla televisione russa, sono stati lanciati dai leader della “Repubblica popolare di Donetsk” e di quella di Lugansk, Denis Pushilin e Leonid Passetchnik.

“A nome di tutto il popolo della DPR, vi chiediamo di riconoscere la Repubblica popolare di Donetsk come uno stato indipendente, democratico e sociale basato sullo stato di diritto”, ha affermato Pushilin.

A sua volta, il leader della LPR, Leonid Pasechnik, ha dichiarato: “Con l’obiettivo di prevenire morti di massa tra la popolazione civile della repubblica, di cui circa 300.000 cittadini russi, vi chiedo di riconoscere la sovranità e l’indipendenza del popolo di Lugansk Repubblica.”

Entrambi i leader hanno anche suggerito di firmare un trattato sull’amicizia e la cooperazione con la Russia, compresa la cooperazione militare.

Putin ha replicato che deciderà “oggi” sul riconoscimento dei separatisti ucraini del Donbass.

“Ho sentito le vostre opinioni. La decisione verrà presa oggi”, ha detto Putin nel corso della riunione non programmata del Consiglio di sicurezza del Cremlino. Un riconoscimento russo dei territori separatisti di Donetsk e Lugansk seppellirebbe definitivamente il fragile processo di pace che regola il conflitto di lunga data nell’Ucraina orientale. I Paesi occidentali hanno avvertito la Russia di non riconoscere le repubbliche separatiste, con gli Stati Uniti che affermano che costituirebbe una “grave violazione del diritto internazionale”.

La situazione sulla linea di impegno del Donbass è divampata il 17 febbraio. Le autoproclamate Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk (DPR e LPR) hanno riportato i bombardamenti più massicci da parte delle forze armate ucraine negli ultimi mesi. Il 18 febbraio, i capi LPR e DPR Leonid Pasechnik e Denis Pushilin hanno annunciato l’evacuazione di civili dalle repubbliche alla Russia a causa del crescente pericolo di ostilità. Il 19 febbraio le repubbliche del Donbass hanno annunciato una mobilitazione generale.

“Facciamo un appello affinché Putin rispetti il diritto internazionale e gli accordi di Minsk e ci aspettiamo che non riconosca l’indipendenza” delle regioni separatiste ma “se lo farà siamo pronti a reagire come un unico fronte”, dice l’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell.