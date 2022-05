Ucraina. Shmyhal: “la Russia deve pagare i danni che ha fatto. Noi vogliamo costruire un nuovo Stato”

- Advertisement -

AgenPress – Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal ha affermato che l’invasione russa del suo paese ha distrutto più di 25.000 km di strade, diverse centinaia di ponti e 12 aeroporti.

Shmyhal ha affermato che anche più di 100 istituzioni educative, oltre 500 strutture mediche e 200 fabbriche sono state rovinate o danneggiate.

“Al momento circa il 35% dell’economia non funziona”, ha affermato.

Più di 300.000 kmq di terra sono stati minati o contaminati da bombe, ha aggiunto, stimando che dal 30 al 50% del PIL del paese è andato perso. Il deficit di bilancio mensile è di $ 5 miliardi (£ 3,9 miliardi).

Secondo varie stime, il danno diretto alle infrastrutture e all’economia è di circa 600 miliardi di dollari.

Shmyhal ha affermato che il governo ha stanziato più di 50 miliardi di dollari per la ricostruzione immediata, ove possibile.

La fase successiva sarà il ripristino delle principali infrastrutture, come l’energia elettrica e l’approvvigionamento idrico, e la ricostruzione di ponti e strade, ha affermato.

La terza tappa, ha detto, sarà la “grande ricostruzione del nostro Paese”.

“Non vogliamo solo restaurare mattoni e cemento. Vogliamo costruire un nuovo Stato”.

Il primo ministro ha affermato che ciò richiederà fondi ucraini, aiuto internazionale e denaro russo.

“Siamo convinti che l’aggressore debba pagare per la distruzione che ha creato. Dovrebbe essere chiaro, a spese dei beni russi congelati, confiscati e trasferiti in Ucraina per il ripristino congiunto del nostro stato”.