AgenPress – Il consigliere russo delle Nazioni Unite Boris Bondarev si è dimesso. In una dichiarazione apparentemente ricevuta solo da UN Watch, con sede a Ginevra, ha affermato: “Ho lavorato come diplomatico per 20 anni e ho assistito a vari cambiamenti nella direzione della politica estera. Ma non mi sono mai vergognato del mio paese come lo ero il 24 febbraio di quest’anno. Fu il giorno in cui iniziò l’invasione russa dell’Ucraina.

La guerra è un crimine non solo contro gli ucraini ma anche contro i russi. “La Grande Z spegne tutte le speranze per una società prospera e libera nel nostro paese”.

“Vogliono vivere in palazzi pomposi e insipidi”

Coloro che combattono questa guerra vogliono solo una cosa: “Rimanere al potere per sempre, vivere in palazzi pomposi e pacchiani, navigare su yacht, avere un potere illimitato e rimanere impuniti per sempre”. Per raggiungere questo obiettivo, vogliono sacrificare tutte le vite necessarie. Migliaia di ucraini e russi sono già morti per questo.

“Mi dispiace ammettere che le bugie e la mancanza di professionalità nel ministero degli Esteri russo sono costantemente aumentate negli ultimi vent’anni”. Negli ultimi anni, tuttavia, è diventato decisamente catastrofico. Invece di informazioni oggettive, analisi e rapporti, i dipendenti ora hanno a disposizione materiale di propaganda che è stato stampato sui giornali sovietici negli anni ’30. “È stato creato un sistema che inganna se stesso”, scrive Bondarev.

“La Russia non ha più alleati”

Nella sua lettera d’addio, il consigliere Onu parla in modo specifico del suo capo, il ministro degli Esteri Sergei Lavrov (72): “In 18 anni, da intellettuale ben formato, a cui i colleghi hanno riflettuto molto, è diventato una persona che fa costantemente dichiarazioni contraddittorie ed è parte del mondo La minaccia delle armi nucleari! »

Oggi il ministero degli Esteri non si occupa più di diplomazia. Si tratta di bugie, odio e incitamento alla guerra. “La Russia non ha più alleati e nessuno è da biasimare per questo, tranne la sua stessa politica spietata”.